В Бердичеве произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

Горели отходы древесины на площади 80 кв. м. Благодаря действиям спасателей удалось не допустить распространения пламени. Причина возникновения пожара и нанесенный им ущерб устанавливаются.

Сегодня ночью в городе Бердичев Житомирской области горели отходы древесины на одном из деревообрабатывающих предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

Отмечается, что 25 апреля в 21. 48 в оперативно-диспетчерскую службу Бердичева поступило сообщение о возгорании отходов на территории предприятия.

«К месту вызова было направлено отделение 4 Государственной пожарно-спасательной части г. Бердичева», - говорится в сообщении.

Выяснилось, что горели отходы древесины на площади 80 кв. м. Благодаря действиям спасателей удалось не допустить распространения пламени. Для ликвидации пожара было задействовано 12 человек личного состава и спецтехника. Локализовать пожар удалось только в 1 час. 20 мин., а полностью ликвидировать – в 5.30.

Причина возникновения пожара и нанесенный им ущерб устанавливаются.