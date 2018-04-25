В харьковском метро парень ехал, стоя между вагонами поезда (видео)

13:50, 25 апреля 2018
Происшествия
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Парень, стоявший на сцепке между вагонами, проехал до станции "Завод имени Малышева", где сошел на платформу. 

Сразу несколько человек снимали пассажира на камеры смартфонов, и ни один, по данным ТСН, не обратился в полицию.

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Теги: #Харьковское метро#Зацеперство в Киеве