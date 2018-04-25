В харьковском метро парень ехал, стоя между вагонами поезда (видео)

Парень, стоявший на сцепке между вагонами, проехал до станции "Завод имени Малышева", где сошел на платформу.

В сети появилось видео зацепера, проехавшего между вагонами поезда харьковского метро. Читайте такжеНочью в киевском метро погиб "зацепер" Парень, стоявший на сцепке между вагонами, проехал до станции "Завод имени Малышева", где сошел на платформу. Сразу несколько человек снимали пассажира на камеры смартфонов, и ни один, по данным ТСН, не обратился в полицию.

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