В харьковском метро парень ехал, стоя между вагонами поезда (видео)
13:50, 25 апреля 2018Происшествия
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Парень, стоявший на сцепке между вагонами, проехал до станции "Завод имени Малышева", где сошел на платформу.
В сети появилось видео зацепера, проехавшего между вагонами поезда харьковского метро.
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Парень, стоявший на сцепке между вагонами, проехал до станции "Завод имени Малышева", где сошел на платформу.
Сразу несколько человек снимали пассажира на камеры смартфонов, и ни один, по данным ТСН, не обратился в полицию.
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