В Днепре прямо посреди проезжей части провалился асфальт (фото)

Асфальтовое покрытие провалилось под землю прямо рядом с люком.

В Днепре на улице Гоголя снова образовалась яма на дороге. Асфальтовое покрытие провалилось под землю прямо рядом с люком.

Место провала полицейские оградили лентами, чтобы автомобилисты смогли увидеть провал заранее. О проблеме с дорогой сообщает "Информатор" со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Эпопея с многострадальной улицей Гоголя началась еще в марте этого года, сообщает издание. Тогда прямо на проезжей части серьезно провалился асфальт — дыра заняла целую полосу, и в нее чуть не угодили автомобили, однако вовремя успели отъехать. В течение всего пары часов асфальт провалился еще больше. Как позже рассказал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, с прошлого года городские власти проводили замену большого участка самотечной канализации, которая интенсивно протекала на улице Гоголя последние 15-20 лет. В результате этих «протечек» вдоль коллектора, который проходит под дорожным покрытием, образовывались большие пазухи и промоины, некоторые из них достигали в объеме более 100 кубов.

После того как первый провал на Гоголя закрыли, рядом с ним появился еще один. Его тоже устранили, зато сразу после этого асфальт провалился на тротуаре. Но улица Гоголя не перестала уверенно уходить под землю: в начале апреля просела плитка на пешеходной части улицы. Через пару дней этот дефект тоже устранили.

Сейчас улица Гоголя снова «заболела». На этот раз яма образовалась за перекрестком с улицей Паторжинского. Провал на дороге бережно обозначили деревянной палкой, которая призвана предупредить водителей об опасности. Информатор напоминает: будьте аккуратны, проезжая по улице Гоголя, не оставляйте автомобили на проезжей части и внимательно смотрите по сторонам, минуя этот участок.