В аквапарке Киева часть крыши упала на ребенка - СМИ

17:25, 25 февраля 2018
Происшествия
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В аквапарке Киеве часть крыши упала на ребенка / фото УНИАН

Об этом сообщает “Киев Оперативный”.

«Ребенка сразу госпитализировали в больницу, к счастью - травмы оказались несерьезными и уже через несколько часов семья была дома», - сказано в сообщении.

Указывается, что инцидент произошел около 18.00 24 февраля.

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Теги: #аквапарк#крыша упала на ребенка