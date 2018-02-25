В аквапарке Киева часть крыши упала на ребенка - СМИ

17:25, 25 февраля 2018 Происшествия 740

Ребенка сразу госпитализировали в больницу, к счастью - травмы оказались несерьезными и уже через несколько часов он был дома.

Вчера, 24 февраля, в аквапарке в киевском торговом центре рухнула часть крыши и обрушилась на ребенка. Об этом сообщает “Киев Оперативный”. «Ребенка сразу госпитализировали в больницу, к счастью - травмы оказались несерьезными и уже через несколько часов семья была дома», - сказано в сообщении. Указывается, что инцидент произошел около 18.00 24 февраля.

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