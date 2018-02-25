В аквапарке Киева часть крыши упала на ребенка - СМИ
17:25, 25 февраля 2018
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Ребенка сразу госпитализировали в больницу, к счастью - травмы оказались несерьезными и уже через несколько часов он был дома.
В аквапарке Киева часть крыши упала на ребенка / фото УНИАН
Вчера, 24 февраля, в аквапарке в киевском торговом центре рухнула часть крыши и обрушилась на ребенка.
Об этом сообщает “Киев Оперативный”.
«Ребенка сразу госпитализировали в больницу, к счастью - травмы оказались несерьезными и уже через несколько часов семья была дома», - сказано в сообщении.
Указывается, что инцидент произошел около 18.00 24 февраля.
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