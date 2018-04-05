В здании Пенсионного фонда в Киеве заживо сгорел человек (фото 18+)

16:23, 05 апреля 2018
Происшествия
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На Троещине произошел пожар, сгорел человек / фото instagram.com/troyeshchyna

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Об этом в Instagram передает сообщество "Троещина". "В результате пожара на Каштановой, 6, сгорел человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, примерно в 4 утра 3 апреля на улице Боголюбова (Софиевская Борщаговка) сгорели пять автомобилей. Причина возгорания устанавливается.

Предположительно, пожар начался в мусорном баке, затем огонь перекинулся на автомобили. Однако мнения очевидцев разделились, некоторые считают, что это был умышленный поджог.

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Теги: #Киев#смерть#пожар#Пенсионный фонд