В здании Пенсионного фонда в Киеве заживо сгорел человек (фото 18+)

На данный момент подробности происшествия выясняются.

Человек сгорел во время пожара в Киеве на улице Каштановой, 6, где находится управление Пенсионного фонда Деснянского района.

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Об этом в Instagram передает сообщество "Троещина". "В результате пожара на Каштановой, 6, сгорел человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, примерно в 4 утра 3 апреля на улице Боголюбова (Софиевская Борщаговка) сгорели пять автомобилей. Причина возгорания устанавливается.

Предположительно, пожар начался в мусорном баке, затем огонь перекинулся на автомобили. Однако мнения очевидцев разделились, некоторые считают, что это был умышленный поджог.