Киберполиция поймала хакера, который взламывал страницы в соцсетях и требовал деньги за их разблокировку

В квартире хакера изъят блокнот с черновыми записями, где злоумышленник записывал все операции по движению средств.

Работники Киевского управления Департамента киберполиции и следователи Голосеевского управления полиции Киева разоблачили 23-летнего киевского хакера, который с помощью фишинга отбирал у владельцев доступ к их персональным страницам, после чего требовал за него деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Отмечается, что кроме персональных страниц, он также ориентировался на профили Интернет-магазинов в социальной сети Instagram.

Читайте также«Ощадбанк» обнаружил разработанную мошенниками копию своего сайта

"Используя фейковые страницы и электронные письма, якобы от администрации Instagram, злоумышленник получал доступ к указанным страницам. После чего отправлял потерпевшим Email-сообщения, в которых предлагал за 10 тысяч гривень разблокировку страницы", - говорится в сообщении.

Во время обыска в квартире хакера оперативники из киберполиции обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с разными сим картами, которые злоумышленник использовал для регистрации фейковых доменных имен. Также, в квартире изъят блокнот с черновыми записями, где злоумышленник записывал все операции по движению средств.

Продолжается досудебное расследование по двум статьям уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины.

"Полицейские устанавливают лиц, ставших жертвами действий злоумышленника. Изъятая компьютерная техника направлена в экспертный центр для проведения всех необходимых экспертиз. После получения ее результатов будет решен вопрос об объявлении киевлянину о подозрении", - подытожили в полиции.

Ранее УНИАН сообщал, что киберполиция разоблачила украинского хакера, который входил с 2016 года в международную хакерскую группировку «Cobalt», которую подозревают вро взломе компьютеров мировых банков и отелей.

Впоследствии испанская пресса сообщила, что национальная полиция Испании при сотрудничестве с правоохранительными органами других стран задержала 34-летнего украинца Дениса К., подозреваемого в причастности к кибератакам против банков по всему миру, в том числе в России.