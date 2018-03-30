Полиция рассказала подробности обстрела группы людей в Харькове: погиб мужчина (фото)

В результате стрельбы погиб 32-летний мужчина, 38-летний - получил ранения.

В Харькове полиция начала расследование по факту обстрела из автомата группы лиц.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о том, что на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау слышны звуки выстрелов, поступила в Слободской отдел полиции вчера, 29 марта, около 23:00.

По сведениям полиции, предварительной проверкой установлено, что 29 марта в одном из ресторанов отдыхала группа людей в количестве примерно 10 человек. Когда они вышли из развлекательного заведения, к компании неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия.

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В результате стрельбы 32-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы, другой - 38-летний мужчина - ранение бедра. Также пулями поврежден автомобиль «Тойота». Нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие. Пострадавшие с огнестрельными ранениями были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Медики констатировали смерть 32-летнего мужчины.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и эксперт-криминалист. По городу была введена полицейская операция «Сирена». Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас работники полиции проводят комплекс неотложных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц.

Как сообщал УНИАН, 29 марта около 23:00 в Харькове возле ресторана неизвестные обстреляли группу лиц, в результате чего погиб один человек, еще один получил ранения.