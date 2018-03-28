На Тернопольщине два вагона пригородного поезда сошли с рельс из-за кражи элементов пути

В результате инцидента никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал.

В Тернопольской области в результате похищения злоумышленниками материалов верхнего строения пути два вагона пригородного поезда сошли с рельс.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», это произошло 27 марта в 15.20 на 20 км перегона Гусятин - Копычинцы. С рельс сошли два вагона пригородного поезда №6285 Гусятин - Чертков.

По заключению экспертов, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц в работу железной дороги.

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«Вагоны указанного поезда сошли с рельс в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили в прокуратуру и Службу безопасности Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство», - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал. Пассажиры поезда были доставлены к месту назначения.

Отмечается, что спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы. Около 21.00 движение на участке было возобновлено.