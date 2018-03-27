На Житомирщине пытались незаконно продать через интернет почти 200 единиц спецтехники, в том числе БТР и БМП (фото)

Правоохранители изъяли подготовленные к продаже транспортные средства.

В Житомирской области полиция выявила схему хищения путем продажи спецтехники и транспортних средств, в том числе БТР и БМП.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области.

"Сотрудники специальной полиции и других подразделений полиции области под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона в ходе расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода вышли на схему хищения специальной техники и транспортных средств. В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди выявленной техники – бронетранспортеры (БТР), боевая машина пехоты (БМП), Зилы, Уралы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в частности, для транспортировки людей по суше и на воде. Правоохранители также изъяли запчасти к спецтехнике, аккумуляторные батареи, шины.

"Санкционированные обыски были проведены по нескольким адресам, где хранились транспортные средства. Кроме собственно самой техники, нами также изъяты и документы о ее происхождении. Ныне указанная в них информация проверяется", - заявил начальник полиции Житомирщины Вячеслав Печененко.

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Сообщается, что в настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливается принадлежность техники, в том числе, находится ли он на соответствующем учете в воинских частях. По информации правоохранителей, в интернет-сети физическое лицо разместило объявление о продаже этой техники.

Также полиция инициировала ходатайство о наложении ареста на технику.