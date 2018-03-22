На "красной" ветке киевского метро пассажир упал на рельсы
19:52, 22 марта 2018Происшествия
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Движение на ветке восстановлено, с пассажиром работают медики.
В столичном метро произошла чрезвычайная ситуация / УНИАН
На станции метро «Днепр» пассажир упал на рельсы, в настоящее время с ним работают медики.
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Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен» на своей странице в Facebook.
«Красная ветка. По станции «Днепр» пассажир на рельсах. Человека подняли, движение восстановлено.
С пассажиром работают медики», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на станции метро «Житомирская» в Киеве правоохранители задержали 28-летнего киевлянина, у которого изъяли тротиловую шашку. С задержанным работают сотрудники СБУ.
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