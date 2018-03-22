На "красной" ветке киевского метро пассажир упал на рельсы

Движение на ветке восстановлено, с пассажиром работают медики.

На станции метро «Днепр» пассажир упал на рельсы, в настоящее время с ним работают медики.

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Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен» на своей странице в Facebook.

«Красная ветка. По станции «Днепр» пассажир на рельсах. Человека подняли, движение восстановлено.

С пассажиром работают медики», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Житомирская» в Киеве правоохранители задержали 28-летнего киевлянина, у которого изъяли тротиловую шашку. С задержанным работают сотрудники СБУ.