В Киеве задержали похитителей бронзового бюста Леси Украинки

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Полиция установила и задержала лиц, которые похитили бронзовый бюст Леси Украинки с мемориального дома на улице Саксаганского в Киеве.

Начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко рассказал, что правоохранители задержали по подозрению в совершении правонарушения двух жителей Святошинского района, один из которых ранее судим за грабеж и хранение наркотиков.

«Мы установили, что 33-летний и 32-летний киевляне похитили мемориальную доску, разбили ее на маленькие куски и сдавали их в пункты приема металлолома. Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству как вещественное доказательство. Мужчинам уже объявили подозрения в совершении преступления по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в крупных размерах», - цитирует его слова Отдел коммуникации полиции Киева.

По решению суда на время расследования злоумышленникам избрана мера пресечения – домашний арест. Одному из них – круглосуточный, второму – с 22:00 до 06:00 часов. За содеянное мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 3 марта был украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшало и выделяло мемориальный дом в Киеве на ул. Саксаганского, 97.

Деятели культуры напоминали, что скульптурная композиция была установлена в 1971 году к 100-летию со дня рождения писательницы, которое отмечалось на уровне ЮНЕСКО.