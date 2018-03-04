В Киеве украли бронзовый бюст Леси Украинки из дома-музея (фото)

В этом доме в 1899-1909 годах жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 года в нем работает музей поэтессы.

Ночью 3 марта был украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве на ул. Саксаганского, 97.

Об этом сегодня сообщается на странице Музея выдающихся деятелей украинской культуры в Facebook.

Читайте такжеВ Чернигове с могилы Коцюбинского украли бронзовый бюст"Украдено не типичное изделие из цветного металла, а значимый памятник истории и культуры, произведение искусства, которое не тиражировалось. Бюст писательницы и памятная доска составляют единую композицию и выполнены из бронзы. Авторы работы - скульптор Галина Кальченко и архитектор Анатолий Игнащенко - известные мастера, народные художники Украины и лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко", - говорится в сообщении.

Деятели культуры напоминают, что скульптурная композиция была установлена в 1971 г. к 100-летию со дня рождения писательницы, которое отмечалось на уровне ЮНЕСКО.

"Теперь на фасаде мемориального дома остались куски арматуры и отверстия, где было надежное крепление, держало тяжелую конструкцию столько лет. Несложно заметить, что бюст снимали профессионалы, ведь нет никаких дополнительных повреждений, не проводились никакие дополнительные демонтажные работы. Воры позаботились заранее о надежной лестнице или помосте, потому что с "земли" его не достанешь и легко в руки не возьмешь", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что полиция открыла по этому факту уголовное производство.