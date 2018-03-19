Контрабандисты два года летали в Польшу и обратно на самодельном летательном аппарате

15:27, 19 марта 2018
Происшествия
485
Фото Курий Василий via Facebook

Читайте такжеНаркокурьер пытался провезти через Украину 33 кг гашиша под видом детских средств гигиены

"Как утверждают местные жители, этот мотылек целых два года жужжал, летая в Польшу и обратно. Поймать его не могли, или не хотели, сел в поле из-за поломки. Пилот сбежал, но на место посадки приехало наземное сопровождение, которое было задержано пограничниками. На горячем взяли трех дельцов, один из Старосамборского района, два из Самборского", - сообщается в группе Старый Самбор в Facebook.

Отмечается, что аппарат "самодельный, но сделан довольно профессионально". Двигатель от мотоцикла БМВ позволял перевозить пилота и 11 ящиков контрабандных сигарет.

Как сообщал УНИАН, ранее на Волыни контрабандисты сожгли микроавтобус с сигаретами, убегая от пограничников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #контрабанда