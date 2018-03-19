Контрабандисты два года летали в Польшу и обратно на самодельном летательном аппарате

Самодельный аппарат с двигателем от мотоцикла BMW поднимал пилота и 11 ящиков контрабандных сигарет, но в итоге потерпел крах.

В селе Быбло Старосамборского района Львовской области потерпел крушение самодельный летательный аппарат. Пилот убежал, задержаны двое его сообщников.

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"Как утверждают местные жители, этот мотылек целых два года жужжал, летая в Польшу и обратно. Поймать его не могли, или не хотели, сел в поле из-за поломки. Пилот сбежал, но на место посадки приехало наземное сопровождение, которое было задержано пограничниками. На горячем взяли трех дельцов, один из Старосамборского района, два из Самборского", - сообщается в группе Старый Самбор в Facebook.

Отмечается, что аппарат "самодельный, но сделан довольно профессионально". Двигатель от мотоцикла БМВ позволял перевозить пилота и 11 ящиков контрабандных сигарет.

Как сообщал УНИАН, ранее на Волыни контрабандисты сожгли микроавтобус с сигаретами, убегая от пограничников.