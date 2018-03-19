В Киеве в многоэтажке прогремел взрыв, предположительно - от гранаты

Это произошло во время конфликта хозяина одной из квартир с неизвестными.

В Киеве в многоэтажке во время конфликта хозяина одной из квартир с неизвестными прогремел взрыв, предположительно, в результате применения осколочной гранаты.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве.

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"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что в подъезде дома на ул. Приречной произошел взрыв. На вызов выехали все профильные службы и следственно-оперативная группа. В настоящее время установлено, что происшествие произошло на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир с неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно - осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 15 марта был задержан мужчина, который бросил гранату под служебный автомобиль полицейских.