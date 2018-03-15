В Киеве задержали мужчину, который бросил гранату под авто полиции

Пострадавших в результате взрыва нет, инцидент произошел на остановке общественного транспорта.

В Киеве задержан мужчина, бросивший гранату в служебный автомобиль полицейских.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель МВД Артем Шевченко.

«15 марта в 03.00 в Деснянском районе (ул. Маяковского, 44-а) при задержании нарядом патрульной полиции местного жителя Г., 1988 г. р., без постоянного места работы, последний оказал сопротивление и бросил под служебный автомобиль Тоyota ручную осколочную гранату, которая взорвалась. Взрывом повреждено указанное транспортное средство. Люди не пострадали, правонарушитель задержан», - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на Троещине злоумышленник бросил в полицейских взрывное устройство. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта. В результате взрыва были повреждены полицейский автомобиль, торговый киоск и павильон общественного транспорта.