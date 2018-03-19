В Киевской области BMW выехал на встречную и столкнулся с грузовиком, погибли четыре человека

Пассажир грузовика получила травмы и доставлена в больницу, четыре человека из BMW с "еврономером" погибли.

В Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, еще один человек пострадал.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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"18 марта в 18.40 на 48-м километре автодороги Киев-Овруч вблизи с. Феневичи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - BMW и ЗИЛ. В результате ДТП водитель и трое пассажиров легкового автомобиля погибли. Установлено, что водитель автомобиля BMW с госномерами литовской регистрации на закругленном участке автодороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем ЗИЛ», - сообщили в полиции.

25-летний водитель легкового авто и трое пассажиров (26 и 27 лет) скончались на месте аварии. 49-летняя женщина - пассажир грузовика доставлена в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, недавно на Львовщине женщина погибла от удара колесом, которое оторвалось у грузовика во время движения.