На Львовщине женщина погибла от удара колесом, которое оторвалось у грузовика во время движения (видео)

12:02, 10 марта 2018
Происшествия
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На Львовщине женщина умерла от удара колесом грузовика / фото УНИАН

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Светлана Добровольская, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 10 марта, в 10.00 в селе Ремней.

Колесо, которое оторвалось от прицепа грузовика, ехавшего по автодороге, травмировало женщину, возрастом около 40 лет, которая находилась на остановке общественного транспорта. От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи.

Сейчас все обстоятельства ДТП и личность погибшей женщины устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 9 марта во Львовской области автомобиль "нанизало на отбойник, в результате чего погиб человек.

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Теги: #ДТП#новости Львовщины