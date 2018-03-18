На КПВВ "Майорское" взорвалась граната: погиб пограничник, еще один ранен

10:34, 18 марта 2018
Происшествия
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Устанавливаются все обстоятельства трагического случая / фото УНИАН

Как сообщает Государственная пограничная служба, вчера вечером двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим была оперативно оказана первичная медицинская помощь и организована доставка в Бахмутскую центральную городскую больницу.

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Один из пограничников, 1996 года рождения, от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого - средней тяжести.

Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая.

Ранее в Киеве задержали мужчину, который бросил гранату под авто полиции.

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Теги: #граната#пограничник#КПП Майорск