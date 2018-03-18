На КПВВ "Майорское" взорвалась граната: погиб пограничник, еще один ранен

Ручная осколочная граната сдетонировала в блиндаже, назначено специальное расследование.

На КПВВ "Майорское" 17 марта в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения.

Как сообщает Государственная пограничная служба, вчера вечером двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим была оперативно оказана первичная медицинская помощь и организована доставка в Бахмутскую центральную городскую больницу.

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Один из пограничников, 1996 года рождения, от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого - средней тяжести.

Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая.

Ранее в Киеве задержали мужчину, который бросил гранату под авто полиции.