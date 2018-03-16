В полиции рассказали подробности загадочной смерти мужчины на столичном Подоле

По словам свидетелей, мужчина вышел и несколько раз ударил себя ножом в шею.

Сегодня на Подоле в Киеве возле заведения общественного питания обнаружили труп мужчины.

По словам свидетелей, мужчина вышел и несколько раз ударил себя ножом в шею. Эту информацию сейчас проверяют. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. Там сообщили, что погибший - житель Киева 1989 года рождения.

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"Предварительно известно, что мужчина с девушкой находились в заведении. После обеда они двинулись к выходу, однако девушка вернулась, потому что забыла банковскую карточку. Когда же вернулась, увидела мужчину без сознания с ножевым ранением шеи", - говорится в сообщении полиции.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". Однако окончательную причину смерти установит экспертиза.

На месте работают эксперты-криминалисты и кинологи, следователи опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.