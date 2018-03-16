В ресторане на Подоле в Киеве погиб мужчина: свидетели говорят о ранении в шею (видео)
13:30, 16 марта 2018Происшествия
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Погибший был в ресторане вместе с девушкой, которая приехала к нему в гости из Харькова.
На киевском Подоле нашли тело мужчины / ТСН.иа
В ресторане быстрого питания в центре Киева (возле станции метро «Контрактовая площадь») погиб мужчина. По словам свидетелей, он умер от потери крови после ранения в шею.
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Как сообщает «ТСН», у входа в заведение корреспонденты видели много крови. На месте им удалось выяснить, что погибший был в ресторане вместе с девушкой, которая приехала к нему в гости из Харькова.
Отмечается что одной из версий случившегося было самоубийство. Никаких острых предметов рядом с телом мужчины свидетели, при этом, не заметили.
В ресторане общественного питания на Подоле обнаружили тело мужчины
Полиция категорически отказывается комментировать дело до завершения следственных действий. Ресторан закрыт.
В феврале сообщалось, что в ресторане в Днепровском районе Киева иностранцы убили военного. 22-летний мужчина получил ножевое ранение в шею и скончался на месте.
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