В ресторане на Подоле в Киеве погиб мужчина: свидетели говорят о ранении в шею (видео)

Погибший был в ресторане вместе с девушкой, которая приехала к нему в гости из Харькова.

В ресторане быстрого питания в центре Киева (возле станции метро «Контрактовая площадь») погиб мужчина. По словам свидетелей, он умер от потери крови после ранения в шею.

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Как сообщает «ТСН», у входа в заведение корреспонденты видели много крови. На месте им удалось выяснить, что погибший был в ресторане вместе с девушкой, которая приехала к нему в гости из Харькова.

Отмечается что одной из версий случившегося было самоубийство. Никаких острых предметов рядом с телом мужчины свидетели, при этом, не заметили.

Полиция категорически отказывается комментировать дело до завершения следственных действий. Ресторан закрыт.

В феврале сообщалось, что в ресторане в Днепровском районе Киева иностранцы убили военного. 22-летний мужчина получил ножевое ранение в шею и скончался на месте.