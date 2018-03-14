Во Львове неизвестные бросили взрывчатку возле польского Мемориала орлят

01:18, 14 марта 2018
Происшествия
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Неизвестный предмет обследуют специалисты / фото city-adm.lviv.ua

Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

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Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал, надгробия также не повреждены. Неизвестный предмет обследуют специалисты.

"По словам охранника, взрыв прогремел в 15 метрах от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы", - рассказал директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.

Также о взрыве на территории Лычаковского кладбища сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на странице в Facebook.

"Ул. Мечникова возле Лычаковского кладбища, со слов свидетелей взорвался неизвестный предмет, бросили метров за 20 до захоронения польских орлят, сейчас на месте полиция пожарная и взрывотехники", - написал Зинкевич.

Как сообщал УНИАН, к столетию независимости Польши в 2018 году собираются выпустить паспорта в новом дизайне, среди других изображений там планируют разместить "Мемориал орлят" во Львове. Также рассматривается возможность того, что на одной из страниц появится изображение Святых ворот, расположенных в Вильнюсе (известные как Ворота Рассвета или Остра брама).

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Теги: #Львов#Мемориал орлят#Лычаковское кладбище