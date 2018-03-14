Во Львове неизвестные бросили взрывчатку возле польского Мемориала орлят

В результате взрыва никто не пострадал, надгробия также не повреждены.

Во вторник вечером, 13 марта, неизвестные бросили взрывное устройство на территорию Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят.

Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

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Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал, надгробия также не повреждены. Неизвестный предмет обследуют специалисты.

"По словам охранника, взрыв прогремел в 15 метрах от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы", - рассказал директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.

Также о взрыве на территории Лычаковского кладбища сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на странице в Facebook.

"Ул. Мечникова возле Лычаковского кладбища, со слов свидетелей взорвался неизвестный предмет, бросили метров за 20 до захоронения польских орлят, сейчас на месте полиция пожарная и взрывотехники", - написал Зинкевич.

Как сообщал УНИАН, к столетию независимости Польши в 2018 году собираются выпустить паспорта в новом дизайне, среди других изображений там планируют разместить "Мемориал орлят" во Львове. Также рассматривается возможность того, что на одной из страниц появится изображение Святых ворот, расположенных в Вильнюсе (известные как Ворота Рассвета или Остра брама).