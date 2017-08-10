В Польше призвали отказаться от изображения Мемориала орлят во Львове в новых паспортах

Польские эксперты и журналисты призвали министра внутренних дел и администрации Мариуша Блащака изменить правила конкурса по поводу иллюстраций в новых польских паспортах в связи с намерением польской стороны разместить на страницах нового паспорта Польши изображения польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове. Об этом сообщает "Польское радио".

Под призывом подписались уже более 120 поляков.

Как известно, в отдельном конкурсе Интернет-пользователи могут голосовать по 6 из 13 мотивов, которые должны украсить новый паспорт. Среди предложений для голосования есть также Остра брама в Вильнюсе. Планы размещения в польском паспорте изображений мест на территории Литвы и Украины вызвали разногласия, а также дипломатическую реакцию Вильнюса и Киева.

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«Заботясь о добрых отношениях Польши с Литвой и Украиной, призываем министра внутренних дел и администрации господина Мариуша Блащака устранить изображение Остробрамской часовни и Кладбища защитников Львова из перечня мотивов, представленных на конкурс Министерства, целью которого является выбор иллюстрации для нового польского паспорта.

Как Остробрамская часовня, так и Кладбище львовских орлят – это важные места для польской истории и культуры. Однако нужно принять во внимание то, как много споров и разделений может создать использование мест, что является частью Вильнюса и Львова, городов, которые расположены на территории соседних с Польшей независимых государств, для иллюстрации документа, подтверждающего польское гражданство.

Польша после почти 100 лет со времен восстановления независимости – это совершенно другая страна, которая имеет намного лучшие, чем в прошлом, отношения с Литвой и Украиной. Не стоит рисковать уничтожением этой ценности ради введения символических графических изменений на страницах польских паспортов. Призываем господина министра к благоразумию и отказу от правил конкурса, что в нынешней форме приведет к кризису взаимоотношений Польши с Литвой и Украиной», - написали польские эксперты и журналисты.

Призыв на сегодняшний день подписали 122 польских журналиста, эксперта, художника и общественных деятеля.

Как сообщал УНИАН, к столетию независимости Польши в 2018 году собираются выпустить паспорта в новом дизайне, среди других изображений там планируют разместить "Мемориал орлят" во Львове. Также рассматривается возможность того, что на одной из страниц появится изображение Святых ворот, расположенных в Вильнюсе (известные как Ворота Рассвета или Остра брама).

Литва на прошлой неделе уже отреагировала на эту инициативу – глава МИД вызвал временного посла Польши в Литве. "Мы объяснили ему ситуацию и предупредили, что такого не должно быть", - заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

В Министерстве иностранных дел Украины вручили ноту послу Республики Польша в Украине Яну Пекло в связи с намерениями польской стороны разместить на страницах нового паспорта Польши изображения польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове.