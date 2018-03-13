Плеснул жидкость на печь: военный рассказал, как возник пожар на полигоне "Широкий лан"

11:53, 13 марта 2018
Происшествия
1225 0
По факту пожара начато уголовное производство / фото inshe.tv

Читайте такжеСтала известна причина пожара на полигоне "Широкий лан" под Николаевом

Как сообщил Бирюков на своей странице в Facebook, военный плеснул зажигательную жидкость из бутылки на «погасшую» буржуйку. Однако в глубине печки что-то тлело и последовала вспышка, от которой на истопнике загорелась одежда. Военный начал бегать по палатке, в ходе чего опрокинул бутылку и буржуйку. После этого прозвучал взрыв.

«Предварительно, по данным ВСП: трезвые. Ночь, спали, молниеносное развитие событий, паника, непонимание, все горит...Первый случай? Да нет», – пишет Бирюков.

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 13 марта, на общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании печкой в ночное время произошел пожар, в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке.

В результате пожара один военнослужащий погиб и семеро получили ожоги различной степени тяжести.

По факту пожара начато уголовное производство.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожар#полигон Широкий Лан