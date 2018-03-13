Плеснул жидкость на печь: военный рассказал, как возник пожар на полигоне "Широкий лан"

В результате пожара один военнослужащий погиб и семеро получили ожоги различной степени тяжести.

Советник министра обороны и президента Украины Юрий Бирюков обнародовал показания выжившего после пожара на полигоне «Широкий лан» на Николевщине.

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Как сообщил Бирюков на своей странице в Facebook, военный плеснул зажигательную жидкость из бутылки на «погасшую» буржуйку. Однако в глубине печки что-то тлело и последовала вспышка, от которой на истопнике загорелась одежда. Военный начал бегать по палатке, в ходе чего опрокинул бутылку и буржуйку. После этого прозвучал взрыв.

«Предварительно, по данным ВСП: трезвые. Ночь, спали, молниеносное развитие событий, паника, непонимание, все горит...Первый случай? Да нет», – пишет Бирюков.

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 13 марта, на общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании печкой в ночное время произошел пожар, в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке.

В результате пожара один военнослужащий погиб и семеро получили ожоги различной степени тяжести.

По факту пожара начато уголовное производство.