В киевском метро между станциями «Выдубичи» - «Славутич» произошло задымление
20:00, 12 марта 2018Происшествия
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Сейчас специалисты выясняют причины и проводят все необходимые работы.
В киевском метро на перегоне «Выдубичи» - «Славутич» произошло задымление / фото УНИАН
В киевском метрополитене на перегоне «Выдубичи» - «Славутич» произошло задымление, что привело к временной остановке движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки на своей странице в Facebook.
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«Зеленая линия. Выявлено незначительное задымление на перегоне «Выдубичи» - «Славутич». Сейчас движение возобновлено в обычном режиме. Специалисты выясняют причины и проводят необходимые работы», - говорится в сообщении.
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