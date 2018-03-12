В киевском метро между станциями «Выдубичи» - «Славутич» произошло задымление

Сейчас специалисты выясняют причины и проводят все необходимые работы.

В киевском метрополитене на перегоне «Выдубичи» - «Славутич» произошло задымление, что привело к временной остановке движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки на своей странице в Facebook.

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«Зеленая линия. Выявлено незначительное задымление на перегоне «Выдубичи» - «Славутич». Сейчас движение возобновлено в обычном режиме. Специалисты выясняют причины и проводят необходимые работы», - говорится в сообщении.