В киевском метро между станциями «Выдубичи» - «Славутич» произошло задымление

20:00, 12 марта 2018
Происшествия
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В киевском метро на перегоне «Выдубичи» - «Славутич» произошло задымление / фото УНИАН

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«Зеленая линия. Выявлено незначительное задымление на перегоне «Выдубичи» - «Славутич». Сейчас движение возобновлено в обычном режиме. Специалисты выясняют причины и проводят необходимые работы», - говорится в сообщении.

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Теги: #задымление в Киевском метро