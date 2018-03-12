В Одессе пьяный дезертир устроил тройное ДТП
В Одессе в результате ДТП, спровоцированном пьяным дезертиром, пострадали пятеро человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы, 11 марта около 23.30 на улице Бугаевской произошло столкновение трех автомобилей.
В частности, водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилями «ВАЗ» и Nissan. В результате столкновения за медицинской помощью обратились пять человек.
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Как выяснилось, водитель Volkswagen, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, находится в розыске за дезертирство.
В настоящее время правоохранители проводят соответствующие неотложные мероприятия.
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