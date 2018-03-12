В Одессе пьяный дезертир устроил тройное ДТП

17:46, 12 марта 2018
Происшествия
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Сейчас правоохранители проводят соответствующие неотложные мероприятия / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы, 11 марта около 23.30 на улице Бугаевской произошло столкновение трех автомобилей.

В частности, водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилями «ВАЗ» и Nissan. В результате столкновения за медицинской помощью обратились пять человек.

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Как выяснилось, водитель Volkswagen, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, находится в розыске за дезертирство.

В настоящее время правоохранители проводят соответствующие неотложные мероприятия.

Ранее в Одессе иномарка сбила насмерть двух пешеходов и врезалась в столб.

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Теги: #ДТП одесса#ДТП дезертир