На Львовщине от отравления угарным газом погибла женщина и ее 2-летний внук: еще двое детей госпитализированы

Трагедия произошла в райцентре Николаев Львовской области. Установлено, что помещение, в котором находилась бабушка с тремя внуками, обогревалось включенными горелками газовой плиты.

В райцентре Николаев Львовской области от отравления угарным газом в собственном доме умерла 67-летняя женщина и её двухлетний внук. Еще двое малолетних детей госпитализированы с отравлением.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, днем 11 марта в квартире жилого дома на улице Ивана Мазепы обнаружили тела пенсионерки и её двухлетнего внука. Еще двое детей – четырехлетняя девочка и шестилетний мальчик - в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение Николаевской районной больницы.

Предварительно установлено, что произошло отравление угарным газом.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции области, установлено, что в квартире проживает многодетная семья. Мать детей со старшей дочерью вышла к знакомым, а помещение, в котором находилась бабушка с тремя внуками, обогревалось включенными горелками газовой плиты.

Открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины (Убийство), все обстоятельства происшествия расследуются.