На Львовщине от отравления угарным газом погибла женщина и ее 2-летний внук: еще двое детей госпитализированы

10:55, 12 марта 2018
Происшествия
51 0
В реанимацию доставили 4-летнюю девочку и 6-летнего мальчика / фото УНИАН

Читайте такжеВ Китае на трассе перевернулся грузовик с газом: несколько автомобилей охватило огромное пламя (видео)

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, днем 11 марта в квартире жилого дома на улице Ивана Мазепы обнаружили тела пенсионерки и её двухлетнего внука. Еще двое детей – четырехлетняя девочка и шестилетний мальчик - в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение Николаевской районной больницы.

Предварительно установлено, что произошло отравление угарным газом.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции области, установлено, что в квартире проживает многодетная семья. Мать детей со старшей дочерью вышла к знакомым, а помещение, в котором находилась бабушка с тремя внуками, обогревалось включенными горелками газовой плиты.

Открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины (Убийство), все обстоятельства происшествия расследуются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #газ#Львовщина