В львовской квартире нашли мертвыми тела трех людей и собаку

По предварительным данным, люди погибли от отравления угарным газом.

Во Львове в двухэтажном жилом доме сегодня, 7 марта, были обнаружены тела трех человек и мертвая собака.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета, сегодня вечером в двухэтажном доме на ул. Сыгнивка, 46-А, обнаружили тела трех человек без признаков жизни.

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В квартире на первом этаже обнаружили тело 52-летнего мужчины, в квартире на втором этаже мертвых супругов - 62-летних мужчину и женщину, в квартире также был мертвая собака.

«На месте работают соответствующие службы. Причины происшествия выясняются. Отопление в доме, в котором всего восемь квартир, печное. В одной из квартир была закрыта вытяжка. Поэтому, предварительная причина гибели людей - отравление угарным газом», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 5 марта в городе Бердичев Житомирской области в квартире одноэтажного жилого дома на 12 квартир было обнаружено восемь погибших, из них двое детей (2017 и 2014 годов рождения). Умерших обнаружила соседка, которая и сообщила в полицию.

Причиной гибели людей называют отравление угарным газом, однако окончательно это установят эксперты. Также уже известно, что в доме работало печное отопление, а в квартире была раскаленная плита. Вероятно, именно она и стала источником угарного газа в помещении.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное производство.