На Львовщине автомобиль "нанизало" на отбойник: есть погибший (фото)

17:25, 09 марта 2018
Происшествия
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На Львовщине автомобиль насквозь пробило отбойником / фото facebook.com/igor.zinkevych

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen, 42-летний житель города Рава-Русская, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в отбойник. В результате удара пассажир легковушки получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Правоохранители устанавливают личность погибшего. Травмированный водитель доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНИАН, в Польше в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли двое украинцев, еще четверо в больнице.

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Теги: #отбойник#ДТП на Львовщине#смертельное ДТП на Львовщине