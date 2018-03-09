На Львовщине автомобиль "нанизало" на отбойник: есть погибший (фото)

Еще одного пострадавшего забрала "скорая".

Сегодня утром во Львовской области автомобиль врезался в отбойник, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen, 42-летний житель города Рава-Русская, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в отбойник. В результате удара пассажир легковушки получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Правоохранители устанавливают личность погибшего. Травмированный водитель доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНИАН, в Польше в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли двое украинцев, еще четверо в больнице.