Избиение нардепа Левченко в Киеве: в полиции рассказали свою версию событий

12:36, 09 марта 2018
Происшествия
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Левченко находится в больнице, по словам депутата Кутняка / фото facebook.com/s.kutniak

Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей, передает пресс-служба полиции Киева.

"На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с зажигательной смесью. В результате возникла потасовка, которую прекратили правоохранители", - говорится в сообщении.

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После этого депутаты уехали с места происшествия. С заявлением об избиении в полицию они не обращались. Сообщения от врачей тоже не поступали, добавили в полиции.

"Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли", - рассказали правоохранители.

Как сообщал ранее депутат Святослав Кутняк, в столице на улице Половецкой на Татарке, избили нардепа Юрия Левченко.

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Теги: #Юрий Левченко#Левченко побили