Избиение нардепа Левченко в Киеве: в полиции рассказали свою версию событий

На данный момент народный избранник не обращался с заявлением об избиении.

На улице Половецкой в Шевченковском районе столицы во время демонтажа незаконных гаражей произошла стычка.

Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей, передает пресс-служба полиции Киева.

"На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с зажигательной смесью. В результате возникла потасовка, которую прекратили правоохранители", - говорится в сообщении.

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После этого депутаты уехали с места происшествия. С заявлением об избиении в полицию они не обращались. Сообщения от врачей тоже не поступали, добавили в полиции.

"Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли", - рассказали правоохранители.

Как сообщал ранее депутат Святослав Кутняк, в столице на улице Половецкой на Татарке, избили нардепа Юрия Левченко.