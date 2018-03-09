В Киеве жестоко избили нардепа (фото)

У Левченко может быть химический ожог из-за применения оппонентами газового баллончика.

В столице на улице Половецкой на Татарке избили народного депутата Юрия Левченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк. В инциденте он обвиняет "наемников Кличко".

Читайте такжеВ центре Киева напали на марш женщин: в ход шли зеленка и перцовые баллончики (видео)По словам Кутняка, они вместе с общиной на улице Половецкой защищали имущество местных жителей и пытались не допустить незаконную застройку.

"Наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и в упор несколько раз в глаза баллоном набрызгали, что у него теперь подозрение на ожог). Только что отвез его в больницу", - говорится в сообщении депутата Киевсовета.

Ранее экологи и общественные активисты призвали киевскую власть не допустить уничтожения экосистемы Совских прудов путем застройки этой местности.