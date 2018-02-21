В Днепропетровской области задержан пьяный мужчина с гранатой

Кроме гранаты РГД-5 у злоумышленника были изъяты наркотики.

В Павлограде Днепропетровской области вчера, 20 февраля, полиция задержала в сквере местного жителя с гранатой.

Как отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, о пьяном мужчине с гранатой в полицию по телефону сообщил гражданин, который также находился в сквере. Кроме гранаты РГД-5 у злоумышленника были изъяты 50 граммов марихуаны.

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В отношении задержанного открыты два уголовных производства - по ст. 263 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, оружия и боеприпасов) и ст. 309 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, наркотических средств).