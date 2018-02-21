На Тернопольщине мужчина украл у пенсионера 5 тысяч и на эти деньги угостил алкоголем всех односельчан

14:59, 21 февраля 2018
Курьёзы
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Полиция не оценила действия "тернопольского Робин Гуда" / фото УНИАН

Читайте такжеВ Тернополе абсолютно пьяний водитель пытался на автомобиле скрыться от полицейскихКак сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, к сотрудникам полиции обратился житель села Космирин Бучацкого района. Мужчина рассказал, что сосед украл все его сбережения. По данным 81-летнего заявителя, его сосед зашел одолжить 200 грн и, когда получил нужную сумму, увидел, где находится тайник с деньгами.

Через некоторое время пенсионер обнаружил, что у него пропало 5 тыс. грн. В краже заподозрил недавнего гостя.

Полицейские установили, что подозреваемый действительно причастен к преступлению. Не задумываясь о последствиях, за похищенные средства он угощал выпивкой всех односельчан.

Относительно него открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УКУ (кража).

Как сообщал УНИАН, ранее в Тернопольской области на дискотеке избили музыкантов, потому что посетителям не понравилась их музыка.

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Теги: #алкоголь#кража#Тернопольщина