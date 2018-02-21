На Тернопольщине мужчина украл у пенсионера 5 тысяч и на эти деньги угостил алкоголем всех односельчан

Впрочем, полицейские не оценили "щедрость" злоумышленника и возбудили против него дело за кражу.

На Тернопольщине задержали 29-летнего мужчину, который похитил у пенсионера 5 тыс. грн и на эти деньги угостил алкоголем всех односельчан.

Читайте такжеВ Тернополе абсолютно пьяний водитель пытался на автомобиле скрыться от полицейскихКак сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, к сотрудникам полиции обратился житель села Космирин Бучацкого района. Мужчина рассказал, что сосед украл все его сбережения. По данным 81-летнего заявителя, его сосед зашел одолжить 200 грн и, когда получил нужную сумму, увидел, где находится тайник с деньгами.

Через некоторое время пенсионер обнаружил, что у него пропало 5 тыс. грн. В краже заподозрил недавнего гостя.

Полицейские установили, что подозреваемый действительно причастен к преступлению. Не задумываясь о последствиях, за похищенные средства он угощал выпивкой всех односельчан.

Относительно него открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УКУ (кража).

Как сообщал УНИАН, ранее в Тернопольской области на дискотеке избили музыкантов, потому что посетителям не понравилась их музыка.