На Тернопольщине мужчина украл у пенсионера 5 тысяч и на эти деньги угостил алкоголем всех односельчан
На Тернопольщине задержали 29-летнего мужчину, который похитил у пенсионера 5 тыс. грн и на эти деньги угостил алкоголем всех односельчан.
Читайте такжеВ Тернополе абсолютно пьяний водитель пытался на автомобиле скрыться от полицейскихКак сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, к сотрудникам полиции обратился житель села Космирин Бучацкого района. Мужчина рассказал, что сосед украл все его сбережения. По данным 81-летнего заявителя, его сосед зашел одолжить 200 грн и, когда получил нужную сумму, увидел, где находится тайник с деньгами.
Через некоторое время пенсионер обнаружил, что у него пропало 5 тыс. грн. В краже заподозрил недавнего гостя.
Полицейские установили, что подозреваемый действительно причастен к преступлению. Не задумываясь о последствиях, за похищенные средства он угощал выпивкой всех односельчан.
Относительно него открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УКУ (кража).
Как сообщал УНИАН, ранее в Тернопольской области на дискотеке избили музыкантов, потому что посетителям не понравилась их музыка.