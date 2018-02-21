Украинец попытался вывезти в Россию в протезах ног более 70 наград времен Второй мировой войны

Пограничники обнаружили в протезах обеих ног мужчины 10 орденов и 63 медали времен Второй мировой войны и передали его СБУ.

В пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) пограничники обнаружили более 70 орденов и медалей в протезах ног пассажира автомобиля. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Читайте такжеПограничники задержали мужчину, который хотел вывезти из ЧАЭС почти 100 килограммов радиоактивного металлолома (фото)"Вчера в пункте пропуска "Гоптовка" на границе с Россией, во время проверки одного из авто пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы, по предварительной информации и при участии Службы безопасности Украины обнаружили более 70 орденов и медалей времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Так, в этот пункт пропуска на выезд из Украины прибыл автомобиль марки "Ниссан", в котором в качестве пассажира находился гражданин Украины 1972 года рождения. "По результатам проверки в протезах его обеих ног были обнаружены 10 орденов и 63 медали времен Второй мировой войны", - отметили пограничники. Нарушителя вместе с находкой передали сотрудникам СБУ. Продолжаются процессуальные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, недавно украинец пытался вприсядку прокрасться в Польшу мимо пограничников.