Украинец пытался вприсядку прокрасться в Польшу мимо пограничников

Мужчина пытался избежать паспортного контроля, потому что забыл свои документы дома.

Пограничники задержали на пешем переходе в пункте пропуска «Шегини» (украинско-польская граница) гражданина Украины, который пытался незаконно пробраться в Польшу.

Читайте такжеЛьвенок среди попугаев, лошади и крабы: ГПСУ показала Топ-5 случаев контрабанды животных в прошлом году (видео)Как сообщается в Facebook Западного регионального управления ГПСУ, мужчина попытался вприсядку пройти мимо кабины паспортного контроля.

«Инспектор пограничной службы, оформляя путников, которые направлялись на выход из Украины, заметил, что один мужчина, скрываясь от правоохранителя, попытался пройти в сторону границы. Мужчина был задержан и составлен протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы», - отмечается в сообщении.

По сообщению ГПСУ, задержанным оказался 34-летний житель Львовщины. Устанавливая его личность пограничники выяснили, что имеющийся у мужчины паспортный документ ему не принадлежит, а свой он забыл дома и поэтому таким нехитрым способом пытался обойти контроль.

Решение в деле относительно попытки незаконного пересечения государственной границы Украины будет принимать суд.

Напомним, 3 февраля во Львовской области перед пунктом пропуска «Шегини» (Мостиский район) завершилась акция протеста, участники которой требовали отменить закон о налоговые ограничения на частое ввоз товаров из-за рубежа.