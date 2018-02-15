В Киеве авто врезалось в отбойник и с 10-метровой высоты упало на пешеходный переход, есть раненые (фото)

Автомобиль упал с высоты примерно 10 метров в середину круга, где находится пешеходный переход.

В Деснянском районе столицы произошла авария, в результате которой пострадали трое людей.

Читайте такжеУжасное ДТП на Кировоградщине: в результате столкновения с грузовиком погибли трое людей (фото)Выяснилось, что водитель автомобиля Volkswagen Passat CC, который двигался от улицы Николая Закревского по улице Теодора Драйзера в направлении улицы Бальзака, не справился с управлением из-за высокой скорости, передает Эспрессо. В результате на пересечении улицы Драйзера и проспекта Маяковского, то есть на перекрестке с круговым движением, он просто поехал прямо.

Сначала он сбил дорожный знак, а затем врезался в отбойник, на котором автомобиль подлетел и, пролетев в воздухе около 20 м, упал с высоты примерно 7-10 метров в середину круга, где находится пешеходный переход.

В то время людей на месте происшествия было мало, поэтому удалось обойтись без жертв среди пешеходов. Тем не менее, одного парня падающая с высоты 10 м машина лишь чудом не задела. Он рассказал, что машина упала чуть ли ему не на голову.

Парень первым подбежал к разбитой вдребезги машине и оказывал помощь пострадавшим - одну бесчувственную девушку он вытащил из машины, и впоследствии передал медикам скорой помощи.

Врачи госпитализировали водителя и двух его пассажирок с травмами различной степени тяжести. Что же стало причиной такого каскадерского трюка - установят правоохранители.