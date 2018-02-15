Полиция выясняет обстоятельства вооруженного захвата предприятия на Днепропетровщине (фото)

Полицейские провели спецоперацию по освобождению заложников.

Полицейские начали расследование захвата предприятия неизвестными в г.Каменское на Днепропетровщине.

Как сообщили в пресс-службе Национально полиции Днепропетровской области, вчера около 16:00 часов в полицию поступило сообщение о том, что на территорию промышленного предприятия в г. Каменское, ворвались вооруженные мужчины. Нападавшие прикрывали лица масками, избили сотрудников предприятия и запретили им выходить из помещения.

Полицейские провели спецоперацию по освобождению заложников, в который принимали участие около 100 правоохранителей. Во время освобождения заложников никто не пострадал.

"Во время спецоперации все лица, которые проникли на территорию предприятия, были установлены и задержаны. У них изъяли семь единиц охотничьего гладкоствольного оружия, одно устройство травматического действия, патроны и семь ножей. По указанному событию полиция открыла 2 уголовных производства по признакам ч. 3 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного Кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера на Ривненщине вблизи села Осова группа людей с дубинками напала на полицейских, которые обеспечивали охрану работников лесных хозяйств, которые с помощью экскаватора закапывали ямы и рвы, образованные в результате незаконного промысла. Пострадало пятеро полицейских.