Возвращавшийся домой боец АТО умер при загадочных обстоятельствах

Мужчину нашли мертвым на берегу реки Южный Буг, рядом с ним сидел его пес.

Командир взвода 9 отдельного батальона «Винница» 59-й отдельной мотопехотной бригады сержант Василий Семченко погиб при странных обстоятельствах. Он возвращался в родное село Метановка Винницкой области, но не доехал 15 км.

Читайте такожЗалишилися дружина і донька: на Кіровоградщині попрощалися із загиблим в АТО сержантом (фото)Как рассказали сослуживцы 50-летнего контрактника, 6 февраля он уехал из пункта постоянной дислокации части в Кодыме Одесской области на такси. С ним была собака. Утром 7 февраля мужчину нашли мертвым на берегу реки Южный Буг в селе Красноселка Бершадского района Винницкой области. Василий лежал лицом вниз в воде. Пес сидел рядом с хозяином. Следов насилия на теле найдено не было, в легких была вода.

Полиция открыла уголовное производство по ст.115 УК Украины (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией «естественная смерть», поскольку на теле нет явных признаков насилия.

Похоронили 50-летнего бойца АТО в Метановке (Винницкая область). Семченко был в разводе, у него осталась 27-летняя дочь Инна.

Как сообщал УНИАН, вблизи Широкино четырех морских пехотинцев убили сослуживцы.