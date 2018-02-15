Хотели поджечь и взорвать: подробности убийства морпехов сослуживцами под Широкино

Вблизи Широкино двое морпехов расстреляли четверых сослуживцев. Как выяснилось, преступление они хотели скрыть.

Двое служащих, которые застрелили четырех сослуживцев вблизи Широкино, пытались скрыть убийство путем поджога и и закладки взрывчатки.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.

"На теле погибших выявлены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, - признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки)", - написала она.

Ранее в штабе АТО сообщили о гибели украинских морпехов, тела которых были найдены в месте проживания.

Позже СМИ сообщили, что в 36 бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины вчера произошло ЧП — два бойца бригады расстреляли четверых своих сослуживцев. Военнослужащие употребляли алкоголь, после чего начали стрелять.

В Генеральной прокуратуре подтвердили убийство четырех морских пехотинцев вблизи Широкино.

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После основательного исследования полученных доказательств установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины. С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также их допросы, в ходе которых последние дали признательные показания об обстоятельствах данного убийства, совершенного на почве неуставных отношений прохождения воинской службы.

С задержанными проводятся другие неотложные следственные действия, готовится сообщение о подозрении по п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору).

Также назначены судебно-медицинские, химические, взрывотехнические, баллистические, иммунологические, цитологические, медико-криминалистические, молекулярно-генетические экспертизы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.