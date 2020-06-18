Business Insider: Богатые страны делают так, чтобы бедные не получили вакцины от коронавируса

Состоятельные столицы скупают профилактические инъекции еще до завершения лабораторных работ.

Богатые страны делают большие заказы на вакцины от коронавируса. Это может привести к тому, что бедные страны не будут иметь к ним доступ.

Ряд потенциальных вакцин продемонстрировал перспективные результаты во время клинических испытаний. Наибольшим спросом пользуется препарат, разработанный Оксфордским университетом совместно с фармакологическим гигантом AstraZeneca, - пишет Business Insider.

Страны бросились наперед заказывать большое количество доз, чтобы позаботиться о своих гражданах, тратя на это немалые деньги. 17 мая, например, Великобритания инвестировала 79 миллионов долларов в Оксфордскую программу по разработке вакцин в обмен на 30 миллионов доз потом. 21 мая США "забронировали" себе 300 миллионов доз этого же препарата, подписав соглашение с AstraZeneca на 1,2 миллиарда долларов.

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А 15 июня Германия, Франция, Италия и Нидерланды, которые возглавляют Инклюзивный альянс вакцин Евросоюза, подписали соглашение с AstraZeneca о поставках 400 миллионов доз к концу 2020 года. Кроме того, 17 июня ЕС запустил свою европейскую стратегию вакцинации, чтобы все жители союза имели доступ к прививкам. На это было выделено 2,3 миллиарда долларов.

Производители вакцин считают, что придется изготовить 10 миллиардов доз, чтобы покрыть глобальные потребности. Об этом сказал исполнительный директор компании Schott доктор Франк Гейнрих. Его фирма сейчас сотрудничает с фармакологическими гигантами над производством стеклянных флаконов для вакцин.

Правозащитные группы и активисты в ООН и "Красном Кресте" предостерегают, что такие заказы заранее со стороны богатых стран оставляют более бедные страны "за бортом".

"Мы не можем полагаться лишь на добрую волю в вопросе обеспечения доступа", - сказал Арзу Ахмед с Наффилдского совета по биоэтике в Британии.

"В случае с ВИЧ/СПИД понадобилось 10 лет, чтобы лекарства наконец дошли до людей в странах с низким уровнем доходов. Если это повторится и с COVID-19, это будет очень тревожно", - добавил эксперт.

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"Мы не хотим попасть в ситуацию, когда дозы вакцины существуют, но доступны лишь богатым странам. Нам нужно понимание, что наиболее уязвимые люди тоже должны получить часть доз", - сказала главный ученый ВОЗ доктор Сумья Сваминатан.

Издание пишет о ряде инициатив, призванных позаботиться о том, чтобы бедные страны тоже имели доступ к профилактических препаратов против коронавирус. 4 июня AstraZeneca заявила, что подписала соглашения на 750 миллионов долларов с организациями CEPI, Gavi и "Альянс вакцин" о передаче 300 миллионов доз. ЕС тоже обещает позаботиться, чтобы бедные страны не остались "за бортом".

"Когда речь идет о борьбе с глобальной пандемией, для позиции в духе "я первый" нет места", - сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

AstraZeneca также подписала соглашение с Индийским институтом сывороток о передаче 400 миллионов доз для стран с низкими и средними доходами.

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