Названы семь вредных неочевидных привычек, которые приводят к набору веса

Все знают, что не нужно есть фастфуд ради красивой фигуры. Неправильное питание и отсутствие спорта в жизни приводят к ожирению. Но существуют и другие вредные привычки, не такие очевидные, на первый взгляд, но приводящие к ожирению.

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Привычка 1 пропускать прием пищи: потреблять пищу раз в день явно недостаточно для поддержания энергии и здоровья. От этого скорее будете полнеть. Неправильный график приема пищи приведет к тому, что организм активнее станет запасать жир. Голод вызывает ещё больший аппетит, передает medikforum.

Привычка 2 слишком удобная одежда: многие стараются надевать удобную одежду, не сковывающую движений, заставляющую больше двигаться. Однако те, кто носят неудобные одеяния (каблуки, тесные майки, брюки), тратят на 125 калорий больше. Иными словами, можно набрать вес.

Привычка 3 использовать кредитную карту: исследование показало, что оплата покупок кредитной картой приводит к набору веса. Суть в том, что когда на руках нет определенной суммы, за пределы которой нельзя выходить, человек не сдерживает себя в покупках, приобретает лишние товары. В том числе вредные продукты.

Привычка 4 кофе на вынос: не успеваете позавтракать дома и берёте кофе на вынос, который пьете, пока бежите на работу? Вредная привычка приведёт к набору веса. Еда на бегу не приводит к тому, что вы сжигаете больший калорий. Наоборот, вприкуску обычно берутся булочки, другая выпечка, к кофе добавляются сахар или молоко. Пища переваривается хуже, а значит неизбежен набор веса.

Привычка 5 много есть: некоторые люди с самого детства много едят, но не полнеют. Не нужно думать, что так будет всю жизнь. У большей части такой категории граждан в дальнейшем меняется гормональный фон, замедляется обмен веществ, снижается уровень физической активности. Как итог: лишние килограммы. Верность традиции способна сыграть злую шутку.

Привычка 6 поедание обезжиренных продуктов: поедая обезжиренные продукты, думать, что это приведет к похудению — ошибка. Часто в йогурты кладут сахар, а отметка «0% жирности» может способствовать увеличению порции. Жиры необходимы организму и избавляться от них в рационе неправильно.

Привычка 7 постоянно пересаливать: в соли нет ничего вредного. Если не потреблять ее в больших количествах.В противном случае вес способен увеличиваться. Соль задерживает жидкость, появляются отёки, цифра на весах будет расти.