ВОЗ заявила о рекордном суточном числе новых случаев коронавируса в мире

Тем временем суточное количество летальных случаев в мире остается относительно стабильным.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 12 июля, сообщила о рекордном суточном числе новых случаев заражения коронавирусом, подтвержденных в мире.

По данным ВОЗ, за последние сутки было зафиксировано 230 370 новых инфицирований. Это несколько больше, чем предыдущий рекордный показатель, о котором ВОЗ сообщила 10 июля, - 228 102 заражений, передает DW.

Как отметили в ВОЗ, больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в США, Бразилии, Индии и Южной Африке.

Читайте такжеВ ВОЗ прокомментировали возможность возвращения к жестком карантина

Тем временем суточное количество летальных случаев в мире остается относительно стабильным и составляет около пяти тысяч умерших.

В целом, по данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 12,5 миллиона, свыше 560 тысяч людей с коронавирусом умерли.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зафиксированных случаев составляет более 12,7 миллиона, умерли более 566 тысяч людей с коронавирусом, более семи миллионов пациентов выздоровели.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram