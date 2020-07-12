ВОЗ заявила о рекордном суточном числе новых случаев коронавируса в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 12 июля, сообщила о рекордном суточном числе новых случаев заражения коронавирусом, подтвержденных в мире.
По данным ВОЗ, за последние сутки было зафиксировано 230 370 новых инфицирований. Это несколько больше, чем предыдущий рекордный показатель, о котором ВОЗ сообщила 10 июля, - 228 102 заражений, передает DW.
Как отметили в ВОЗ, больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в США, Бразилии, Индии и Южной Африке.
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Тем временем суточное количество летальных случаев в мире остается относительно стабильным и составляет около пяти тысяч умерших.
В целом, по данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 12,5 миллиона, свыше 560 тысяч людей с коронавирусом умерли.
По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зафиксированных случаев составляет более 12,7 миллиона, умерли более 566 тысяч людей с коронавирусом, более семи миллионов пациентов выздоровели.
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