С начала пандемии в Китае впервые не зарегистрировали ни одного симптомного случая коронавируса

Согласно данным СНБО, за все время пандемии в Китае обнаружили 84 081 случай заражения коронавирусом.

С начала пандемии в КНР в течение дня впервые не зарегистрировали ни одного симптомного случая коронавируса. Между тем у 28 человек обнаружили бессимптомное течение COVID-19.

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23 мая материковый Китай впервые сообщил об отсутствии больных на коронавирус с симптомами, сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая, пишет 24 канал.

По состоянию на 23 мая в Китае зарегистрированы 79 симптомных больных коронавирусом, а еще 390 пациентов не имеют симптомов и просто находятся под наблюдением врачей.

Согласно данным СНБО, за все время пандемии в Китае обнаружили 84 081 случай заражения коронавирусом. 17 332 человека выздоровели, зато 4 638 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

К слову, в связи с пандемией COVID-19 в Ухане запретили продавать, покупать, кушать диких животных и охотиться на них. Так как, вероятнее всего, распространение нового коронавируса началось с городского рынка, где продавали диких животных. Этот запрет продлится не менее 5 лет.

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