Аналитики спрогнозировали, когда закончится карантин в разных странах

В большинстве стран мира, по мнению экспертов, карантин закончится в июне-июле.

Американское аналитическое агентство Boston Consulting Group провело исследование и составило прогноз для разных стран, когда примерно закончится карантин из-за коронавируса.

Их прогноз составлен по принципу короткой и длинной блокировки и выглядит неутешительно, пишет Новое время.

Исследования опирались на данные из отчетов о деятельности правительств этих стран, данных из прессы, информации об инфраструктуре больниц, нормативных показателях качества, эффективности правительства и т.д.

Когда закончится карантин?

В большинстве стран мира карантин закончится в июне-июле.

Для некоторых стран нет точной даты окончания эпидемии, а только неделя месяца, но авторы исследования не претендуют на максимальную точность прогнозов.

По их мнению, все факторы указывают на то, что большинство стран Европы и американского континента переживут пик заболеваемости во второй половине апреля и на протяжении мая.

Соответственно, окончание карантина в них можно прогнозировать не ранее начала июля. Исключение составляют только Швеция и Норвегия, которые могут отказаться от серьезных мер уже в конце июня.

Большая часть Европы, а также США и Канада откажутся от карантинных мер до конца июля.

В Бразилии, Аргентине и ЮАР пик заболеваемости коронавирусом придется на июнь. А прекратить карантин они смогут не раньше середины-конца августа, отмечают аналитики.

Ниже - несколько наиболее интересных прогнозов развития ситуации по отдельным странам.

Коронавирус в США

По прогнозу Boston Consulting Group, пик коронавируса придется на первую неделю мая. Сам карантин будет снят на второй неделе июня - при оптимистичном прогнозе. И на третьей неделе в июле, в долгосрочном варианте.

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Разброс в оценках связан с тем, что США вовсе не являются монолитной структурой. Разные штаты вводят разные степени жесткости ограничительных мер.

Например, некоторые штаты Среднего Запада до сих пор не ввели строгий карантин, в то время как Калифорния и Нью-Йорк сделали это еще в 20-х числах марта.

При этом стоит отметить, что президент Дональд Трамп призвал американцев готовиться к большому количеству смертей уже на этой неделе, начиная с понедельника, 6 апреля.

Коронавирус в Польше

В Польше карантин начался с 24 марта. Аналитики считают, что пик болезни там придется на четвертую неделю апреля. Карантин будет снят на третьей неделе июня - при оптимистичном прогнозе. И на первую неделю июля, в случае, если болезнь затянется.

В самой Польше пик заболеваемости ожидается на май и июнь. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. На сегодня там число инфицированных составляет более 4200 человек, 98 из них умерли.

Коронавирус в Италии

10 февраля в Италии зафиксирована первая смерть. А 10 марта эта страна объявила общенациональный карантин.

По прогнозам аналитиков, пик эпидемии здесь будет наблюдаться на третью неделю апреля. Отмена карантина наступит между второй неделей июня или первой неделей июля.

Коронавирус в Германии

Германия входит в пятерку стран с наибольшим числом зараженных жителей. Общенациональный карантин там начался на четвертой неделе марта.

Ожидается, что пик заболеваний наступит в первую неделю мая. А снятие карантина и возвращение к прежнему ритму жизни наступит между второй неделей июня и первой неделей июля.

Коронавирус во Франции

Франция ввела общенациональный карантин (и весьма жесткий) уже 17 марта.

Аналитики Boston Consulting Group прогнозируют, что пик эпидемии во Франции придется на третью неделю мая.

Окончание карантина не стоит ждать ранее, чем в середине июня, но вполне возможно его продление до конца июля.

Коронавирус в Испании

Карантин в Испании ввели 14 марта. Аналитики прогнозируют пик заболеваемости на коронавирус в этой стране на 4-ю неделю апреля.

Снятие карантина при хорошем прогнозе может произойти на первой неделе июня. А при пессимистическом прогнозе карантин в этой солнечной стране затянется до третьей недели июля.

Также стоит отметить, что Украина в отчете Boston Consulting Group не фигурирует.

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