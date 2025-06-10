Существует угроза с воздуха.

В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения россиянами ударных дронов типа "Shahed". Красным цветом на карте обозначены Сумщина, Полтавщина, Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина, Запорожье, Херсонщина, Николаевщина и Кировоградщина.

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Обновлено в 01:30: В одной из пятиэтажек Харькова горят более 15 квартир, в другом месте под завалами ищут людей. Известно об одном погибшем человеке и не менее 10 раненых.

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Обновлено в 01:05: Новые беспилотники летят из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Обновлено в 00:55: Основная масса "шахедов" на Харьковщине. Военные сообщают о БПЛА с Кировоградщины курсом на Черкасщину.

Обновленов 00:45: В одном из районов Харькова зафиксированы удары по многоквартирным и частным домам. Информация уточняется.

Обновленов 00:35: Харьков под массированной атакой российских беспилотников, в небе курсом на город несколько БПЛА, написал мэр Игорь Терехов. По предварительным данным, зафиксированы удары по Основянскому району. На месте одного из них начался пожар.

Обновлено в 00:30: Группа дронов-камикадзе летит с юга и востока в направлении Харькова, сообщают в Воздушных силах.

Также есть БПЛА на границе Кировоградской и Николаевской областей, курс - в Винницкую область.

Массированные обстрелы Украины

В последнее время Российская Федерация наращивает количество беспилотных летательных аппаратов, которыми атакует Украину. В отчетах Командования Воздушных сил ВСУ можно увидеть "рекордные" числа запущенных БПЛА.

С 20:00 9 июня до 09:00 захватчики применили 315 дронов типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы, а также две баллистические и пять крылатых ракет. Основным направлением атаки был Киев.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 284 средства воздушного нападения (220 сбили огневыми средствами, 64 - локально потеряли). Сообщалось о попадании в 11 локациях, еще в 16 упали сбитые обломки.

В Киеве атака вызвала пожары и разрушения, в Одессе оккупанты попали в жилой и родильный дома.

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