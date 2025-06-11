Российский политик также заявил, что в длительных войнах Россия всегда побеждала.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник российского диктатора Владимир Мединский войну России с Украиной сравнил с конфликтом между старшим и младшим братьями. Об этом он сказал в интервью изданию The Wall Street Journal.

По его словам, ошибка Запада заключается в том, что он рассматривает войну в Украине как нечто похожее на конфликт между Англией и Францией - двумя странами с собственными историями и культурами. Между тем, заявил российский политик, война с Украиной - это "братоубийственная борьба между двумя государствами с общими языком и культурой, которые по сути являются одним народом и которым суждено быть близкими союзниками".

"Это как конфликт между двумя братьями - старшим и младшим - за то, кто умнее и важнее. Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши разногласия, и поэтому мы хотим, чтобы он как можно скорее закончился", - сказал он.

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Он заверил, якобы Россия хочет мира, "но если Украиной будут продолжать руководить национальные интересы других", то она просто будет "вынуждена реагировать".

Также Мединский убеждает, что Украине лучше прекратить интеграцию с Западом и принять условия России по миру, мол, в длительных боях обычно побеждает РФ. В качестве аргумента он привел войну России со Швецией, состоявшуюся в XVIII веке. При этом он вспомнил Великую Северную войну в начале XVIII века.

"С Россией невозможно вести длительную войну", - подчеркнул он и добавил, что отсутствие компромисса со стороны Украины приведет лишь к новым территориальным потерям.

Однако, отметило издание, некоторые длительные войны все же заканчивались поражением для россиян, например почти десятилетнее вторжение в Афганистан, которое истощило ресурсы Москвы и завершилось в 1989 году выводом войск. В результате Советский Союз через два года распался. Западные официальные лица даже сделали вывод, что Россия в войне с Украиной уже понесла потери, большие более чем в 10 раз, чем Советский Союз во время всей афганской кампании.

На тезис Мединского о старшем и младшем брате отреагировало украинское Министерство иностранных дел (МИД). По словам спикера ведомства Гергия Тихого, взгляд России на украинцев маскирует экспансионистские амбиции в основе своей кампании.

"Если Россия заявляет, что является "братом" любой центрально- или восточноевропейской нации, то это Каин в этой истории, который уже держит камень", - сказал представитель МИД Украины.

Другие заявления Мединского

Как сообщал ранее УНИАН, Мединский также сравнил войну РФ против Украины с конфликтом в Карабахе, назвав Карабахский регион "спорной территорией". В Министерстве иностранных дел Азербайджана назвали такое сравнение неуместным, "поскольку Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность любого государства и не вел агрессивных войн против любой страны".

Также Мединский заговорил об ударе "Орешником" по Украине, мол, этого требуют россияне после якобы "подрыва" российского пассажирского поезда Украиной. "Конечно, после этого граждане требуют: надо "Орешником" по Киеву, по Львову, достаточно переговоров. И нам очень трудно в этом плане", - сказал помощник Путина.

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