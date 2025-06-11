Также глава СБУ пообещал России новые сюрпризы.

Сначала Служба безопасности Украины переправила в Россию FPV-дроны, а впоследствии - модульные деревянные домики, которые на территории врага разместила в грузовые авто. Об этом говорится в сообщении СБУ относительно деталей операции "Паутина" и размещено новое видео ее подготовки и реализации.

"Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики",- отмечают в украинской спецслужбе.

Председатель СБУ Василий Малюк подчеркнул, что украинские бойцы будут бить врага там, где он считает себя недосягаемым.

Видео дня

"Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция "Паутина"", - заявил он.

Малюк подчеркнул, что, согласно законам и обычаям войны, СБУ отработала абсолютно законные цели - военные аэродромы и авиацию, которая бомбит украинские мирные города.

"Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ", - подчеркнул он.

Служба безопасности Украины обнародовала новое видео о спецоперации "Паутина", по результатам которой удалось поразить 41 военный самолет сразу на 4 аэродромах рашистов.

На кадрах видно хронологию событий: как готовили и реализовали одну из самых масштабных атак в глубоком тылу врага.

В СБУ напомнили, что 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Сказано, что операцией непосредственно руководил Председатель СБУ Василий Малюк по поручению президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского, а подготовка спецоперации проходила в условиях максимальной секретности.

В видео добавили, что подготовка дронов и домов происходила всего в нескольких километрах от офиса ФСБ в одной из российских областей.

Операция должна была быть на 5 аэродромах, но ее удалось реализовать только на 4, кроме "Дальневосточного".

Отмечается, что было задействовано 117 дронов.

"Стратегические самолеты - "Ту-95", "Ту-22", "А-50", "Ту-160", "Ил-78" горели как бумажные модели. Операторы дронов били точно в топливные баки, двигатели и ракеты. ПВО не помогла. Шины не спасли", - сказано в видео.

Отмечается, что более трети вражеской стратегической авиации поражено или выведено из строя. В СБУ добавили, что это операция, которая изменила правила игры и является ответом тем, кто думал, что Украина и ее спецслужбы бессильны.

Спецоперация "Паутина" - что известно

Напомним, 1 июня украинская спецслужба отработала по нескольким военным аэродромам РФ. Во время массированной атаки БпЛА было повреждено и уничтожено несколько десятков самолетов. Дроны нанесли удар по самолетам, которые ежедневно бомбят украинские города, - среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью Марте Раддатц отмечал, что российские водители грузовиков, которые перевозили то, что впоследствии стало платформами для масштабной внезапной атаки дронов Украины на российские стратегические самолеты, сделали это, не ведая об участии в операции СБУ "Паутина".

По его словам, водители не знали, что мобильные домики и другие контейнеры, которые они перевозили, были тайно оснащены дронами, которые впоследствии атаковали российские авиабазы. Он также отметил, что в операции участвовали исключительно украинские спецслужбы и использовалось только украинское оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: