По словам миллиардера, некоторые заявления на платформе Х "зашли слишком далеко".

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих постах о президенте Соединенных Штатов Америка Дональде Трампе.

Соответствующее его заявление появилось в социальной сети Х.

По словам миллиардера, некоторые заявления на платформе, которые он делал на прошлой неделе, "зашли слишком далеко".

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"Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", - написал Маск.

Конфликт Маска и Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, 5 мая Трамп и Маск устроили публичную ссору. Глава Белого дома заявил, что "разочаровался" в миллиардере после того, как тот раскритиковал его "великий и прекрасный" закон относительно расходов и налогов. Впоследствии президент США выложил в соцсети пост, где заявил, что Маск "сошел с ума". Маск ответил на это лаконично: "Такая очевидная ложь. Так грустно".

На следующий день Маск поддержал идею о том, что Трампу должны объявить импичмент, а пост президента США должен получить вице-президент Джей Ди Вэнс. Миллиардер также спрогнозировал, что введенные Трампом пошлины "вызовут рецессию во второй половине этого года".

Также Маск публично заявлял, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна" с обвинениями в педофилии и организации проституции. Об этом он делал сообщение в Х. Однако впоследствии этот твит миллиардер внезапно удалил, не объяснив причины.

Издание Axios 6 июня написало, что конфликт между Трампом и Маском возник на самом деле раньше, а не после критики законопроекта. По его данным, все началось с того, что президент отменил выдвижение бизнесмена Джареда Айзекмана на должность главы NASA, у которого него отличные отношения с Маском. Мол, это и привело к тому, что 5 июня Трамп и Маск поссорились.

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