По словам экспертов, Украина до сих пор не разработала качественную технологию для борьбы с вражескими "шахедами".

Во время войны Украина всегда ищет новые решения, чтобы решить проблемы с нехваткой того или иного вооружения. Об этом рассказал руководитель военного отдела благотворительного фонда Сергея Притулы Богдан Данилов в интервью Financial Times.

"Почему Украина всегда находит новые решения? Это всегда потому, что у нас чего-то не хватает. У нас не было артиллерийских снарядов, поэтому мы начали использовать беспилотники. У нас не хватает ... зенитных ракет - поэтому мы используем перехватчики", - объяснил он.

В свою очередь соучредитель организации Dignitas Ukraine, которая предоставляет беспилотники для украинских военных, Любовь Шипович, отметила, что Украина до сих пор не имеет массового производства беспилотников, а также качественной технологии для борьбы с вражескими "шахедами".

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В FT добавили, что Украина также отстает в использовании дронов, которые передают сигналы через оптоволоконный кабель.

"Эта обманчиво простая технология изменила картину на поле боя после того, как российские войска начали использовать ее для вытеснения украинских войск из Курской области в прошлом году, позволив пилотам беспилотников игнорировать устройства глушения и поражать любую машину или солдата в пределах досягаемости их кабеля", - добавили в материале.

Из-за того, что Россия ускоряет свое летнее наступление, это преимущество помогло российским оккупантам продвигаться в мае быстрее, чем когда-либо с ноября прошлого года.

"Мы допустили ошибку, когда враг начал использовать оптоволоконные беспилотники на Курском направлении, мы сначала думали, что это будет не очень эффективно, что это не будет массово использоваться", - рассказал генеральный директор компании TAF Drones Александр Яковенко.

По его словам, сейчас TAF Drones пытается наверстать упущенное и увеличила производство дронов на оптоволокне - до 10 тысяч штук в месяц.

"Но в целом нам, вероятно, нужно будет изготовить до 70 000 оптоволоконных дронов с радиусом действия 25 км", - отметил Яковенко.

Дроны на оптоволокне - последние новости

Ранее командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский рассказал, какое оружие необходимо сейчас Украине. По его словам, будущим российско-украинской войны является искусственный интеллект, а именно дроны с этой технологией.

Также он отметил, что в Украине необходимо открыть производство оптоволокна, ведь его очень не хватает на фронте.

"Мы уже видели катушки до 25 км. Оптоволокно полностью изменило ход противодействия средствами РЭБ. РЭБы - недействительны. Нам нужно больше ставить сеток, которые не позволят пролетать дронам. Это отдельная история с логистикой", - пояснил Ярославский.

В то же время украинский специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов показал, как китайцы "удлинили" россиян и провели оптоволокно на 50 километров.

"Скорее всего, речь будет идти о большом агродроне, который сможет поднять и эту катушку, и боевую часть. Это означает, что оборудованный такой катушкой большой дрон сможет пронести большой запас на низкой высоте, минуя все наши средства РЭБ, и поразить какую-то важную цель на дальнем расстоянии", - пояснил эксперт в комментарии УНИАН.