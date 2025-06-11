В то же время эксперты рассказали, что делать, чтобы не допускать таких ошибок.

Туристы рассказали о самых дорогих вещах, которые они случайно приобрели во время отпуска за границей. В частности опрос, в котором приняло участие 2 тысячи путешественников, показал, что треть из них считает, что во время отдыха они платили больше за товары, ведь были туристами. Об этом пишет Express.

В частности один из путешественников отдал 30 фунтов (примерно 1681 гривен - УНИАН) за один стакан Coca-Cola в Риме. А другой был поражен, когда понял, что футболка, которая, по его мнению, стоила 10 фунтов (560 грн - УНИАН), на самом деле стоила 80 (4 483 грн - УНИАН).

"Среди других потрясающих расходов, о которых сообщили путешественники, была сумма в 48 фунтов (2 690 грн - УНИАН) за один шот виски. Другой путешественник заплатил 25 фунтов (1 401 грн - УНИАН) за поездку на такси в Амстердаме, но его высадили менее чем в миле от места посадки", - рассказали в материале.

Видео дня

В частности руководитель отдела туристических денег в почтовом отделении Лора Планкетт подчеркнула:

"Наше исследование показывает, что многие путешественники переоценивают свою способность вычислять курсы валют в голове, и это может привести к чрезмерным затратам. Мы хотели подчеркнуть, как легко путаница с курсами валют может повлиять на бюджет отпуска - никто не хочет тратить время за границей, беспокоясь о деньгах".

По ее словам, ничто так не портит отпуск, как финансовые трудности, поэтому хранение денег для путешествий на отдельном счете является разумным шагом, благодаря чему вы будете контролировать свой бюджет.

"Независимо от того, тщательно ли вы планируете бюджет или просто хотите избежать смешивания расходов на путешествие с повседневными расходами, этот небольшой шаг может иметь большое значение для вашего путешествия", - заверила Планкетт.

Другие новости туризма

Ранее стало известно о бюджетном острове для отдыха на Мальдивах. Речь идет об острове Фейду, который является одним из населенных островов атолла Адду. Эта местность окружена прекрасными необитаемыми островками, которые идеально подходят для однодневных поездок или даже кемпинга под звездами.

Также эксперты назвали самую старую тропу Британии, по которой путешественники ходили еще 5 тысяч лет назад. В частности они рассказали о дороге Риджвей, которая простирается на 140 километров от объекта Всемирного наследия в Эйвбери (графство Уилтшир), а завершается вблизи маяка Айвинго.

Вас также могут заинтересовать новости: