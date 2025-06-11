Известные украинские артисты Дмитрий Монатик и группа KAZKA презентовали сегодня, 11 июня, видеоработу на песню под названием "Про тебе".
Кстати, это первый дуэт певцов, который войдет в четвертый сольный альбом MONATIK "Вічно танцююча людина". Клип на живописной локации снял украинский режиссер и хореограф Руслан Махов, который сотрудничал с артистами ROXOLANA, TVORCHI и Klavdia Petrivna.
"В этой композиции - магнетизм голосов, которые тонко переплетаются в исповеди о самом ценном: близость, память и те мгновения, которые остаются с нами навсегда", - говорится в описании клипа.
Реакция сети
Украинцы уже высоко оценили новую композицию и оставили свои комплименты в комментариях под видео:
- "Вау! Какая крутая работа!"
- "Это официально песня моего лета-2025"
- "Такой по-настоящему летний клип, очень вайбовая картинка и сама песня"
- "Очень сильно качает. Это просто коллаба года!"
- "С первых секунд у меня мурашки по коже".
Напомним, ранее певица Ирина Билык заподозрила в плагиате известного американского певца.