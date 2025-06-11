Это первая совместная работа артистов.

Известные украинские артисты Дмитрий Монатик и группа KAZKA презентовали сегодня, 11 июня, видеоработу на песню под названием "Про тебе".

Кстати, это первый дуэт певцов, который войдет в четвертый сольный альбом MONATIK "Вічно танцююча людина". Клип на живописной локации снял украинский режиссер и хореограф Руслан Махов, который сотрудничал с артистами ROXOLANA, TVORCHI и Klavdia Petrivna.

"В этой композиции - магнетизм голосов, которые тонко переплетаются в исповеди о самом ценном: близость, память и те мгновения, которые остаются с нами навсегда", - говорится в описании клипа.

Видео дня

Реакция сети

Украинцы уже высоко оценили новую композицию и оставили свои комплименты в комментариях под видео:

"Вау! Какая крутая работа!"

"Это официально песня моего лета-2025"

"Такой по-настоящему летний клип, очень вайбовая картинка и сама песня"

"Очень сильно качает. Это просто коллаба года!"

"С первых секунд у меня мурашки по коже".

Напомним, ранее певица Ирина Билык заподозрила в плагиате известного американского певца.

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